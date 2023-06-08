Депутат Гутенёв поддержал идею обязательного размещения флага на номерных знаках авто

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов.

«Если ответить с толикой юмора на этот вопрос, то я не хотел бы усложнять работу нашим спецслужбам, поскольку нежелание человека ездить с номерными знаками с триколором наверняка должно привлекать внимание, если это не обыватели, а люди, занимающие те или иные ответственные позиции или работающие в надзорных, правоохранительных органах, органах госвласти», — пояснил Гутенёв.

То есть это такой маркер — гордишься ли ты страной, гордишься ли ты флагом или нет, заявил депутат.

При этом он подчеркнул, что символика нашей Родины «должна быть обязательной не только в этом, но и во многих других случаях, поскольку дьявол кроется в деталях».

«Воспитывать патриотизм надо с детства», — добавил парламентарий.

По его словам, тем людям, которым стыдно ездить с российским флагом, стоит задуматься о том, «где они обретут корни, которые должны быть у их детей».

Ранее доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв, заслуженный юрист России, предложил сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов.

Соловьёв отметил, что в России растёт количество автомобильных номеров без государственного флага страны.

По его словам, в нынешних условиях поддержание высокого патриотического духа населения является «насущной необходимостью».