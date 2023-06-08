На Крымском мосту проводятся антитеррористические учения

На Крымском мосту проходят антитеррористические учения, движение по нему будет восстановлено в ближайшее время, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил министр, власти планируют открыть движение в ближайшие полчаса.

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев ранее сообщил, железнодорожные пути Крымского моста планируется полностью привести в нормативное состояние до 1 июля 2023 года.