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На Крымском мосту проводятся антитеррористические учения

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На Крымском мосту проходят антитеррористические учения, движение по нему будет восстановлено в ближайшее время, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
На Крымском мосту проводятся антитеррористические учения
  • РИА Новости

«На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил министр, власти планируют открыть движение в ближайшие полчаса.

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев ранее сообщил, железнодорожные пути Крымского моста планируется полностью привести в нормативное состояние до 1 июля 2023 года.

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