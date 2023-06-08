В Иркутске задержаны трое мужчин, которые подожгли подстанцию троллейбусного депо

В Иркутске полиция задержала троих мужчин, которые сознались в том, что подожгли подстанцию, снабжающую электричеством троллейбусное депо.

Об этос сообщили в МВД.

Возгорание трансформаторной подстанции произошло на улице Лермонтова.

Сотрудники районной полиции и Центра по противодействию экстремизму установили и задержали подозреваемых, ими оказались трое мужчин в возрасте от 23 до 26 лет.

Один из задержанных сообщил, что он состоял в сообществе популярного мессенджера, где нашёл объявление о работе, после чего с ним связался неизвестный и предложил совершить поджог за денежное вознаграждение. Для этого житель Иркутского района привлёк своих знакомых.

В мае сотрудники ФСБ пресекли в Самаре подготовку теракта, там уроженка Украины собиралась передать неустановленному лицу средства для поджога, который планировалось совершить в центре города, на площади Куйбышева, во время проведения Международного антифашистского фестиваля.