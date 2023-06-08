Экс-глава Красноярского края Усс избран сенатором от региона

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс выбран сенатором от региона. Такое решение приняли 8 июня на сессии Законодательного собрания края.

«Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято», — сказал спикер Законодательного собрания региона Алексей Додатко, его слова приводит ТАСС.

Как утверждается, за кандидатуру Усса проголосовало 39 депутатов, четверо высказались «против». Ещё один бюллетень был испорчен.

Сам Усс заявил, что постарается войти в комитет по региональной политике и проблемам севера Совета Федерации.

20 апреля президент России Владимир Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность был назначен Михаил Котюков.