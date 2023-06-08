Леонтьев: количество сил со стороны МЧС и других структур в Херсонской области увеличится

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что число сил со стороны МЧС и других структур в Херсонской области после затопления увеличится.

Об этом информирует ТАСС.

«Сегодня в Новой Каховке и на территории Новокаховского района продолжаются эвакуационно-спасательные работы», — сказал мэр.

По его словам, также в регионе увеличится количество волонтёров, полиции, сотрудников военно-гражданской администрации.

Ранее Леонтьев сообщил, что в Херсонской области 8 июня начнут откачку воды после затопления.

Также поступала информация, что за сутки МЧС эвакуировало более 300 человек с подтопленных территорий Херсонской области.