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Леонтьев: количество сил со стороны МЧС и других структур в Херсонской области увеличится

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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что число сил со стороны МЧС и других структур в Херсонской области после затопления увеличится.

Об этом информирует ТАСС.

«Сегодня в Новой Каховке и на территории Новокаховского района продолжаются эвакуационно-спасательные работы», — сказал мэр. 

По его словам, также в регионе увеличится количество волонтёров, полиции, сотрудников военно-гражданской администрации.

Ранее Леонтьев сообщил, что в Херсонской области 8 июня начнут откачку воды после затопления.

Также поступала информация, что за сутки МЧС эвакуировало более 300 человек с подтопленных территорий Херсонской области.

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