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Присяжные признали виновным мужчину по делу о тройном убийстве в Воронежской области

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Коллегия присяжных Воронежского областного суда признала Виктора Мирского виновным в убийстве трёх человек в городе Лиски и нападении на отдел полиции.
Присяжные признали виновным мужчину по делу о тройном убийстве в Воронежской области
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Коллегия присяжных заседателей... признала подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний», — говорится в сообщении.

Далее суд должен вынести приговор Мирскому.

В сентябре 2021 года в городе Лиски Воронежской области Мирский совершил нападение на отдел полиции, при этом пострадал один полицейский.

Позднее стало известно, что перед нападением злоумышленник убил знакомую семью в ходе бытового конфликта. Возбуждено уголовное дело.

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