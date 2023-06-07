Присяжные признали виновным мужчину по делу о тройном убийстве в Воронежской области
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Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Коллегия присяжных заседателей... признала подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний», — говорится в сообщении.
Далее суд должен вынести приговор Мирскому.
В сентябре 2021 года в городе Лиски Воронежской области Мирский совершил нападение на отдел полиции, при этом пострадал один полицейский.
Позднее стало известно, что перед нападением злоумышленник убил знакомую семью в ходе бытового конфликта. Возбуждено уголовное дело.