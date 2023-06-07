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Спасённую из горящей машины в Ступине девочку оставил в автомобиле отец

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Спасённую из горящей машины в подмосковном Ступине девочку оставил в заблокированном автомобиле отец.
Спасённую из горящей машины в Ступине девочку оставил в автомобиле отец
  • Gettyimages.ru
  • © andri wahyudi

«Около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 года рождения оставил её без присмотра внутри автомобиля, который загорелся, заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из транспортного средства», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Ранее стало известно, что житель Ступина Московской области спас девочку из загоревшегося закрытого автомобиля.

Причина возгорания машины пока неизвестна.

Ступинская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту ЧП.

В конце мая жителям Подмосковья напомнили, что детей младше семи лет нельзя оставлять в автомобиле без присмотра взрослых. Как отмечается, это связано в том числе с тем, что ребёнок, заигравшись, может запутаться в ремнях безопасности, случайно завести машину или снять её с передачи или ручника.

Также ребёнок может получить травму при открытии или закрытии дверей и боковых стёкол.

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