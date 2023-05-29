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Жителям Подмосковья напомнили, почему нельзя оставлять детей в машине одних

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Жителям Подмосковья напомнили, что детей младше семи лет нельзя оставлять в автомобиле без присмотра взрослых.
Жителям Подмосковья напомнили, почему нельзя оставлять детей в машине одних
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областные Госавтоинспекцию и Минтранс.

Как отметили в ведомствах, это связано в том числе с тем, что ребёнок, заигравшись, может запутаться в ремнях безопасности, случайно завести машину или снять её с передачи или ручника.

Также ребёнок может получить травму при открытии или закрытии дверей и боковых стёкол.

Кроме того, летом появляется опасность получения теплового удара, так как температура в салоне машины может вырасти в считанные минуты.

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