Жителям Подмосковья напомнили, почему нельзя оставлять детей в машине одних

Жителям Подмосковья напомнили, что детей младше семи лет нельзя оставлять в автомобиле без присмотра взрослых.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областные Госавтоинспекцию и Минтранс.

Как отметили в ведомствах, это связано в том числе с тем, что ребёнок, заигравшись, может запутаться в ремнях безопасности, случайно завести машину или снять её с передачи или ручника.

Также ребёнок может получить травму при открытии или закрытии дверей и боковых стёкол.

Кроме того, летом появляется опасность получения теплового удара, так как температура в салоне машины может вырасти в считанные минуты.