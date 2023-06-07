Специалист Макаров высказался о перспективах роботакси в Москве
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«Я бы не поехал», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в профсоюзе на такую идею смотрят, как на что-то «неведомое».
«Посмотрим, как это будет выглядеть и чем закончится. А если машина нарушит правила движения, у кого спрашивать?» — сказал Макаров.
Как отметил эксперт, пока нет ощущения, что искусственный интеллект «наступает на пятки».
Ранее сообщалось, что «Яндекс» в тестовом режиме запустил беспилотные такси, которыми управляет искусственный интеллект, в московском районе Ясенево.