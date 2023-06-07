Специалист Макаров высказался о перспективах роботакси в Москве

Глава профсоюза столичного такси Александр Макаров рассказал о перспективах роботакси в Москве.

«Я бы не поехал», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в профсоюзе на такую идею смотрят, как на что-то «неведомое».

«Посмотрим, как это будет выглядеть и чем закончится. А если машина нарушит правила движения, у кого спрашивать?» — сказал Макаров.

Как отметил эксперт, пока нет ощущения, что искусственный интеллект «наступает на пятки».

Ранее сообщалось, что «Яндекс» в тестовом режиме запустил беспилотные такси, которыми управляет искусственный интеллект, в московском районе Ясенево.