«Яндекс» в тестовом режиме запустил роботакси в московском районе Ясенево

«Яндекс» в тестовом режиме запустил беспилотные такси, которыми управляет искусственный интеллект, в районе Москвы Ясенево.

«Яндекс» открыл в Москве роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что данные такси работают каждый день с семи утра до часа ночи.

Заказать поездку можно с помощью приложения «Яндекс Go».

Ранее стало известно, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов «Яндекса» продолжат работу в России.