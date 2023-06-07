«Яндекс» в тестовом режиме запустил роботакси в московском районе Ясенево
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«Яндекс» открыл в Москве роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что данные такси работают каждый день с семи утра до часа ночи.
Заказать поездку можно с помощью приложения «Яндекс Go».
Ранее стало известно, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов «Яндекса» продолжат работу в России.