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«Яндекс» в тестовом режиме запустил роботакси в московском районе Ясенево

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«Яндекс» в тестовом режиме запустил беспилотные такси, которыми управляет искусственный интеллект, в районе Москвы Ясенево.
«Яндекс» в тестовом режиме запустил роботакси в московском районе Ясенево
  • Gettyimages.ru
  • © Pavel Byrkin

«Яндекс» открыл в Москве роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что данные такси работают каждый день с семи утра до часа ночи.

Заказать поездку можно с помощью приложения «Яндекс Go».

Ранее стало известно, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов «Яндекса» продолжат работу в России.

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