Власти Херсонской области: в пунктах временного размещения находятся около 4 тысяч жителей

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в пунктах временного размещения сейчас находятся около четырёх тысяч жителей Херсонской области из затопленных районов.

«На данный момент эвакуировано более четырёх тысяч человек», — написал он в Telegram.

Сальдо сообщил, что в настоящее время в наличии около 500 пунктов временного размещения на почти три тысячи мест.

Ранее Сальдо сообщил, что максимальный подъём воды ожидается 7 июня в районе городов Алёшки и Голая Пристань после разрушения Каховской ГЭС.

Он добавил, что система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.