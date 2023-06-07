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Власти Херсонской области: в пунктах временного размещения находятся около 4 тысяч жителей

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в пунктах временного размещения сейчас находятся около четырёх тысяч жителей Херсонской области из затопленных районов.
Власти Херсонской области: в пунктах временного размещения находятся около 4 тысяч жителей
  • РИА Новости
  • © Таисия Воронцова

«На данный момент эвакуировано более четырёх тысяч человек», — написал он в Telegram.

Сальдо сообщил, что в настоящее время в наличии около 500 пунктов временного размещения на почти три тысячи мест.

Ранее Сальдо сообщил, что максимальный подъём воды ожидается 7 июня в районе городов Алёшки и Голая Пристань после разрушения Каховской ГЭС.

Он добавил, что система оказания помощи населению налажена и работает хорошо.

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