Психолог Олейник рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств

Психолог, руководитель «Академии знакомств» Андрей Олейник рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств.

«Не нужно пытаться вычислять мошенников по анкетам, это бесполезно. Нужно их ловить на том этапе, когда они пытаются выманить у вас деньги. Например, это может быть сумма, чтобы добраться к вам или забронировать столик в каком-то заведении. Желательно до первой, а лучше до второй реальной встречи не доставать кошелёк», — заявил он в беседе с изданием «Известия».

По его словам, если есть подозрения насчёт человека, то лучше встретиться в проверенном месте.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с URA.RU перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.