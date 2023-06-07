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Психолог Олейник рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств

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Психолог, руководитель «Академии знакомств» Андрей Олейник рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств.
Психолог Олейник рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств
  • Gettyimages.ru
  • © pattonmania

«Не нужно пытаться вычислять мошенников по анкетам, это бесполезно. Нужно их ловить на том этапе, когда они пытаются выманить у вас деньги. Например, это может быть сумма, чтобы добраться к вам или забронировать столик в каком-то заведении. Желательно до первой, а лучше до второй реальной встречи не доставать кошелёк», — заявил он в беседе с изданием «Известия».

По его словам, если есть подозрения насчёт человека, то лучше встретиться в проверенном месте.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с URA.RU перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.

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