На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировались 700 человек
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на председателя совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифката Минниханова.
«Я бы хотел сказать, что на сегодня более десяти представителей у нас из ближнего и, так скажем, дальнего зарубежья», — отметил Минниханов.
Большая часть зарегистрированных — из России. Также есть представители Андорры, Индонезии, Туркмении, Абхазии, ОАЭ, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Монголии и Узбекистана.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 24 по 29 июня на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО».