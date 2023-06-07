На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировались 700 человек

На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировались почти 700 человек, в том числе представители зарубежных стран.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на председателя совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифката Минниханова.

«Я бы хотел сказать, что на сегодня более десяти представителей у нас из ближнего и, так скажем, дальнего зарубежья», — отметил Минниханов.

Большая часть зарегистрированных — из России. Также есть представители Андорры, Индонезии, Туркмении, Абхазии, ОАЭ, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Монголии и Узбекистана.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 24 по 29 июня на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО».