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На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировались 700 человек

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На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировались почти 700 человек, в том числе представители зарубежных стран.
На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировались 700 человек
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Titov

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на председателя совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифката Минниханова.

«Я бы хотел сказать, что на сегодня более десяти представителей у нас из ближнего и, так скажем, дальнего зарубежья», — отметил Минниханов.

Большая часть зарегистрированных — из России. Также есть представители Андорры, Индонезии, Туркмении, Абхазии, ОАЭ, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Монголии и Узбекистана.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 24 по 29 июня на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО».

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