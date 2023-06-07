Парки Подмосковья в мае посетили 7,6 млн человек

В парках Московской области побывали около 7,6 млн человек в мае 2023 года, заявили в региональном Минкульттуризме.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Наибольшей популярностью пользовались парки «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском округе и городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину.

«Подмосковные парки по праву становятся местом притяжения не только жителей, но и гостей региона. Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тыс. мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуются праздники и фестивали», — рассказал первый замглавы ведомства Алексей Шимко.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.