Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Парки Подмосковья в мае посетили 7,6 млн человек

Короткая ссылка
В парках Московской области побывали около 7,6 млн человек в мае 2023 года, заявили в региональном Минкульттуризме.
Парки Подмосковья в мае посетили 7,6 млн человек
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Наибольшей популярностью пользовались парки «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском округе и городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину.

«Подмосковные парки по праву становятся местом притяжения не только жителей, но и гостей региона. Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тыс. мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуются праздники и фестивали», — рассказал первый замглавы ведомства Алексей Шимко.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить