В Подмосковье выписали три миллиона электронных рецептов на льготные лекарства с начала года

В Московской области выписали около трёх миллионов электронных рецептов на льготные лекарства с января 2023 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что в настоящее время в Подмосковье почти все рецепты на лекарства выписываются онлайн.

«Кроме того, с прошлого года для удобства пациентов мы организовали выписку электронных рецептов через телемедицинские консультации — в данном случае нет необходимости идти за рецептом в поликлинику», — отметила Стригункова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.