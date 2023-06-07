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В Москве рассказали о ходе строительства поликлиник в 2023 году

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В Москве продолжается работа по строительству учреждений здравоохранения.
В Москве рассказали о ходе строительства поликлиник в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«С 2021 года силами нашего департамента введены в эксплуатацию 22 медобъекта площадью более 300 тыс. кв. м», — заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в 2023 году открылось четыре новые поликлиники, а до конца года планируется ввести ещё восемь зданий.

Кроме того, в этом году начнут строить две поликлиники — в Зеленограде и районе Перово, а в следующем начнётся строительство в районе Раменки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

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