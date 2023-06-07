В Москве рассказали о ходе строительства поликлиник в 2023 году
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«С 2021 года силами нашего департамента введены в эксплуатацию 22 медобъекта площадью более 300 тыс. кв. м», — заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в 2023 году открылось четыре новые поликлиники, а до конца года планируется ввести ещё восемь зданий.
Кроме того, в этом году начнут строить две поликлиники — в Зеленограде и районе Перово, а в следующем начнётся строительство в районе Раменки.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.