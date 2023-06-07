В цифровом паспорте поликлиники в Москве появились данные о больничных
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Теперь в сервисе отображаются данные по электронным листам нетрудоспособности, включая сведения о диагнозе и дате закрытия больничного», — сказала Ракова.
По её словам, данные о больничных появились в паспорте по каждому филиалу поликлиники.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.