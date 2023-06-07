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В цифровом паспорте поликлиники в Москве появились данные о больничных

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В цифровом паспорте поликлиники в Москве появился новый функционал, позволяющий посмотреть данные о больничных листах пациентов, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В цифровом паспорте поликлиники в Москве появились данные о больничных

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Теперь в сервисе отображаются данные по электронным листам нетрудоспособности, включая сведения о диагнозе и дате закрытия больничного», — сказала Ракова.

По её словам, данные о больничных появились в паспорте по каждому филиалу поликлиники.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

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