В цифровом паспорте поликлиники в Москве появились данные о больничных

В цифровом паспорте поликлиники в Москве появился новый функционал, позволяющий посмотреть данные о больничных листах пациентов, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Теперь в сервисе отображаются данные по электронным листам нетрудоспособности, включая сведения о диагнозе и дате закрытия больничного», — сказала Ракова.

По её словам, данные о больничных появились в паспорте по каждому филиалу поликлиники.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.