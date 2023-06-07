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Более 70 тысяч человек изучили правила цифровой безопасности на региональном портале Подмосковья

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В Московской области более 70 тыс. человек посетили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале за полгода.
Более 70 тысяч человек изучили правила цифровой безопасности на региональном портале Подмосковья
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства госуправления, ИТ и связи.

Чаще всего пользователи изучали темы «Надёжные пароли», «Защита мобильных устройств» и «Опасность фишинга».

Как заявила глава ведомства Надежда Куртяник, интернетом пользуются не только молодые люди, но и представители старшего поколения, поэтому в сервис добавили блок «Как стать киберграмотным в опытном возрасте».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 300 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2023 года.

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