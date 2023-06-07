Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Волонтёр Пикалова назвала добровольческую деятельность важным направлением в России

Короткая ссылка
Лада Пикалова, доброволец волонтёрского центра «Прорыв» Волгоградского государственного университета, рассказала о развитии добровольческого движения в России.
Волонтёр Пикалова назвала добровольческую деятельность важным направлением в России
  • Gettyimages.ru
  • © Eleganza

«Сегодня мы видим всестороннюю поддержку добровольчества со стороны государства. Волонтёрская деятельность стала одним из важных направлений в нашей стране, при этом мы можем говорить, что поддерживается не только студенческое добровольчество, но и иные направления», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».

По словам Пикаловой, она стала добровольцем, поскольку стремилась помогать, и сейчас ей радостно видеть развитие Российского движения детей и молодёжи, поскольку вовлекать молодёжь в социальную повестку необходимо с юного возраста.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске открылся «Добро.Центр» — площадка для общения и обмена опытом между волонтёрами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить