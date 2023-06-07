Волонтёр Пикалова назвала добровольческую деятельность важным направлением в России

Лада Пикалова, доброволец волонтёрского центра «Прорыв» Волгоградского государственного университета, рассказала о развитии добровольческого движения в России.

«Сегодня мы видим всестороннюю поддержку добровольчества со стороны государства. Волонтёрская деятельность стала одним из важных направлений в нашей стране, при этом мы можем говорить, что поддерживается не только студенческое добровольчество, но и иные направления», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».

По словам Пикаловой, она стала добровольцем, поскольку стремилась помогать, и сейчас ей радостно видеть развитие Российского движения детей и молодёжи, поскольку вовлекать молодёжь в социальную повестку необходимо с юного возраста.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске открылся «Добро.Центр» — площадка для общения и обмена опытом между волонтёрами.