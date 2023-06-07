Волонтёр Пикалова назвала добровольческую деятельность важным направлением в России
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«Сегодня мы видим всестороннюю поддержку добровольчества со стороны государства. Волонтёрская деятельность стала одним из важных направлений в нашей стране, при этом мы можем говорить, что поддерживается не только студенческое добровольчество, но и иные направления», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».
По словам Пикаловой, она стала добровольцем, поскольку стремилась помогать, и сейчас ей радостно видеть развитие Российского движения детей и молодёжи, поскольку вовлекать молодёжь в социальную повестку необходимо с юного возраста.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске открылся «Добро.Центр» — площадка для общения и обмена опытом между волонтёрами.