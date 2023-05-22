В Нижнекамске открыли «Добро.Центр» для волонтёров
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Центр открылся в рамках национального проекта «Образование», сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на совет Нижнекамского муниципального района.
В центре будут проводить как официальные, так и неформальные мероприятия для волонтёров. Кроме того, здесь будут разрабатывать значимые общественные инициативы в сфере благотворительности.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что шестой сезон всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» стартовал в марте.