В Нижнекамске открыли «Добро.Центр» для волонтёров

В Нижнекамске открылся «Добро.Центр» — площадка для общения и обмена опытом между волонтёрами.

Центр открылся в рамках национального проекта «Образование», сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на совет Нижнекамского муниципального района.

В центре будут проводить как официальные, так и неформальные мероприятия для волонтёров. Кроме того, здесь будут разрабатывать значимые общественные инициативы в сфере благотворительности.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что шестой сезон всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» стартовал в марте.