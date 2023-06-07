Минздрав: три пациента после отравления сидром находятся в крайне тяжёлом состоянии

После отравления суррогатным алкоголем три пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся три пациента в крайне тяжёлом состоянии, 29 пациентов в тяжёлом состоянии, 32 — средней степени тяжести, два — лёгкой степени тяжести», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что было проведено 40 телемедицинских консультаций.

По данным издания sovainfo.ru, в больницах Самарской области остаются 16 человек, предположительно отравившиеся спиртосодержащим напитком «Мистер Сидр». Скончались уже девять жителей региона.

Ранее в Курганской области был зафиксирован первый случай отравления, предположительно, суррогатным сидром из Самарской области, женщина госпитализирована.