В населённом пункте Басань в Пологовском районе Запорожской области пресечена незаконная антироссийская деятельность прихода Православной церкви Украины (ПЦУ), который возглавлял бывший украинский капеллан.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона, руководителем и духовным лидером указанной религиозной группы являлся гражданин Украины Московец С.А. 1976 года рождения.

«По результатам осмотра помещения, в котором Московец проводил сборы «паствы», обнаружена литература антироссийского характера, в том числе направленная на дискредитацию Русской православной церкви, а также элементы форменной одежды, свидетельствующей о прохождении Московцом военной службы в войсках национальной гвардии Украины в должности военного священника (капеллан)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный раскаялся в своих действиях.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от ОБСЕ отреагировать на притеснение прав верующих на Украине.

Он подчеркнул, что на жизнь религиозных общин и свободу вероисповедания оказывают давление государственные институты и украинские спецслужбы.