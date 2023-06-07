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ФАС оштрафовала «Пятёрочку» на 300 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала торговую сеть «Пятёрочка» на сумму 300 тыс. рублей за рекламу акции «Пенсионерам скидки».
ФАС оштрафовала «Пятёрочку» на 300 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Служба выявила нарушение закона о рекламе в рекламном телеролике об акции торговой сети «Пенсионерам скидки», — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что реклама была признана ненадлежащей, рекламодателю ООО «Агроторг» выдали предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Ранее ФАС признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф в размере 600 тыс. рублей.

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