ФАС оштрафовала «Пятёрочку» на 300 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу
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«Служба выявила нарушение закона о рекламе в рекламном телеролике об акции торговой сети «Пенсионерам скидки», — говорится в сообщении ФАС.
Отмечается, что реклама была признана ненадлежащей, рекламодателю ООО «Агроторг» выдали предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.
Ранее ФАС признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф в размере 600 тыс. рублей.