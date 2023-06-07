ФАС оштрафовала «Пятёрочку» на 300 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала торговую сеть «Пятёрочка» на сумму 300 тыс. рублей за рекламу акции «Пенсионерам скидки».

«Служба выявила нарушение закона о рекламе в рекламном телеролике об акции торговой сети «Пенсионерам скидки», — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что реклама была признана ненадлежащей, рекламодателю ООО «Агроторг» выдали предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Ранее ФАС признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф в размере 600 тыс. рублей.