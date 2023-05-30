ФАС оштрафовала Сбербанк на 600 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф в размере 600 тыс. рублей.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тыс. рублей в соответствии с КоАП России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идёт о рекламе, в которой крупным шрифтом указывалась и озвучивалась информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%.

При этом, добавили в ФАС, данные об условиях получения кредита, которые влияют на его стоимость и возможность получения, демонстрировались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и ненадолго.

Таким образом, потребителям предоставили неполную информацию об условиях кредита, заключили в ведомстве.