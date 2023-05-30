Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ФАС оштрафовала Сбербанк на 600 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредита

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф в размере 600 тыс. рублей.
ФАС оштрафовала Сбербанк на 600 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу кредита
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тыс. рублей в соответствии с КоАП России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идёт о рекламе, в которой крупным шрифтом указывалась и озвучивалась информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%.

При этом, добавили в ФАС, данные об условиях получения кредита, которые влияют на его стоимость и возможность получения, демонстрировались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и ненадолго.

Таким образом, потребителям предоставили неполную информацию об условиях кредита, заключили в ведомстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить