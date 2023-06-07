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Собянин: праздник выпускников пройдёт в Парке Горького 24 июня

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что традиционный праздник выпускников пройдёт 24 июня в Парке Горького.
Собянин: праздник выпускников пройдёт в Парке Горького 24 июня
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства. Отмечается, что на праздник приглашают выпускников школ и их сопровождающих.

Для гостей будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки. Главные темы торжества в этом году — «Первые» и «Наставники».

Праздник начнётся в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25-го.

Ранее URA.RU передавало, что на челябинской телебашне включили тематическую подсветку в День защиты детей, 1 июня.

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