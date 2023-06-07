ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в этом году в 24 субъектах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование в этом году может пройти в 24 регионах России.

Об этом информирует РИА Новости.

По её словам, поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов России, однако семь регионов после изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки.

«Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — сказала Памфилова.

1 июня она заявила, что онлайн-голосование может быть применено в 20—25 российских регионах во время выборов 2023 года.