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ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в этом году в 24 субъектах

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование в этом году может пройти в 24 регионах России.
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в этом году в 24 субъектах
  • globallookpress.com
  • © CEC Russia

Об этом информирует РИА Новости.

По её словам, поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов России, однако семь регионов после изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки.

«Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — сказала Памфилова.

1 июня она заявила, что онлайн-голосование может быть применено в 20—25 российских регионах во время выборов 2023 года.

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