В ЯНАО число вакансий в сфере фитнеса и красоты выросло на 80% за май
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Об этом пишет ИА «Север-Пресс».
«В мае заметно увеличился спрос на представителей профессиональных сфер «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (вакансий стало на 80% больше, чем в апреле)», — говорится в сообщении.
Также увеличилось число позиций в сферах «страхование» (+75%), «закупки» (+25%), «стратегия, инвестиции, консалтинг» (+22%) и «искусство, развлечения, масс-медиа» (+15%).
В некоторых областях, напротив, количество вакансий в мае сократилось. Это касается предложений о работе для охранников (-31%), рабочих по добыче сырья (-17%), менеджеров (-14%).
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