В ЯНАО число вакансий в сфере фитнеса и красоты выросло на 80% за май

Аналитики hh.ru сообщили, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) количество вакансий для специалистов спортклубов и салонов красоты в мае увеличилось на 80% по сравнению с апрелем.

Об этом пишет ИА «Север-Пресс».

«В мае заметно увеличился спрос на представителей профессиональных сфер «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (вакансий стало на 80% больше, чем в апреле)», — говорится в сообщении.

Также увеличилось число позиций в сферах «страхование» (+75%), «закупки» (+25%), «стратегия, инвестиции, консалтинг» (+22%) и «искусство, развлечения, масс-медиа» (+15%).

В некоторых областях, напротив, количество вакансий в мае сократилось. Это касается предложений о работе для охранников (-31%), рабочих по добыче сырья (-17%), менеджеров (-14%).

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