Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЯНАО число вакансий в сфере фитнеса и красоты выросло на 80% за май

Короткая ссылка
Аналитики hh.ru сообщили, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) количество вакансий для специалистов спортклубов и салонов красоты в мае увеличилось на 80% по сравнению с апрелем.
В ЯНАО число вакансий в сфере фитнеса и красоты выросло на 80% за май
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarGeorgiev

Об этом пишет ИА «Север-Пресс».

«В мае заметно увеличился спрос на представителей профессиональных сфер «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (вакансий стало на 80% больше, чем в апреле)», — говорится в сообщении.

Также увеличилось число позиций в сферах «страхование» (+75%), «закупки» (+25%), «стратегия, инвестиции, консалтинг» (+22%) и «искусство, развлечения, масс-медиа» (+15%).

В некоторых областях, напротив, количество вакансий в мае сократилось. Это касается предложений о работе для охранников (-31%), рабочих по добыче сырья (-17%), менеджеров (-14%).

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить