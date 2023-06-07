Минпромторг: поставки российских систем ABS для автоконцернов России начнутся с 1 июля
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«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — цитирует РИА Новости Шпака.
По его словам, в стране проведено импортозамещение электронных блоков управления, жгутовой продукции и частично датчиков для автопрома.
Он отметил, что планируется и далее наращивать долю российских электронных компонентов в автопроме.
В феврале стало известно, что Минпромторг России предлагает с 1 ноября 2023 года сделать обязательной установку системы ABS на выпускаемые автомобили.