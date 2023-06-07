Минпромторг: поставки российских систем ABS для автоконцернов России начнутся с 1 июля

Первое российское производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме, серийные поставки российским производителям начнутся с 1 июля, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — цитирует РИА Новости Шпака.

По его словам, в стране проведено импортозамещение электронных блоков управления, жгутовой продукции и частично датчиков для автопрома.

Он отметил, что планируется и далее наращивать долю российских электронных компонентов в автопроме.

В феврале стало известно, что Минпромторг России предлагает с 1 ноября 2023 года сделать обязательной установку системы ABS на выпускаемые автомобили.