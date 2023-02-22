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Минпромторг предложил вернуть ABS в обязательные требования по выпуску автомобилей

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Минпромторг России предлагает с 1 ноября 2023 года сделать обязательной установку системы ABS на выпускаемые автомобили.
Минпромторг предложил вернуть ABS в обязательные требования по выпуску автомобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

«С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов», — заявили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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