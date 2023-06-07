Старовойт: два села Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции
- РИА Новости
«На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Он отметил, что при восстановлении электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.
Пострадавший был госпитализирован, ему оказывается помощь.
Ранее Старовойт сообщил, что в регионе приземлили БПЛА с раскраской «Азова»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.