Старовойт: два села Курской области остались без света после удара ВСУ по подстанции

Украинские военные сбросили взрывные устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате село Попово-Лежачи и посёлок Тёткино остались без света, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Он отметил, что при восстановлении электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.

Пострадавший был госпитализирован, ему оказывается помощь.

Ранее Старовойт сообщил, что в регионе приземлили БПЛА с раскраской «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.