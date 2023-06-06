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Суд назначил принудительное лечение экс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве

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Мосгорсуд назначил принудительное лечение экс-офицеру Сергею Глазову, устроившему стрельбу в МФЦ столичного района Кузьминки в декабре 2021 года.
Суд назначил принудительное лечение экс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд постановил освободить осуждённого от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение», — сказано в заявлении.

10 ноября Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела о стрельбе в МФЦ в Москве.

В результате стрельбы в МФЦ в декабре 2021 года два человека погибли, ещё четверо пострадали, в том числе ребёнок.

Задержанному Сергею Глазову было предъявлено обвинение по трём уголовным статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство и оборот оружия. 

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