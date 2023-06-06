Суд назначил принудительное лечение экс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд постановил освободить осуждённого от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение», — сказано в заявлении.
10 ноября Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела о стрельбе в МФЦ в Москве.
В результате стрельбы в МФЦ в декабре 2021 года два человека погибли, ещё четверо пострадали, в том числе ребёнок.
Задержанному Сергею Глазову было предъявлено обвинение по трём уголовным статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство и оборот оружия.