Суд назначил принудительное лечение экс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве

Мосгорсуд назначил принудительное лечение экс-офицеру Сергею Глазову, устроившему стрельбу в МФЦ столичного района Кузьминки в декабре 2021 года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд постановил освободить осуждённого от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение», — сказано в заявлении.

10 ноября Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела о стрельбе в МФЦ в Москве.

В результате стрельбы в МФЦ в декабре 2021 года два человека погибли, ещё четверо пострадали, в том числе ребёнок.

Задержанному Сергею Глазову было предъявлено обвинение по трём уголовным статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство и оборот оружия.