СК: обвиняемый по делу о стрельбе в МФЦ в Москве признан невменяемым

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела о стрельбе в МФЦ в Москве.

«В ходе расследования уголовного дела проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В результате стрельбы в МФЦ в декабре 2021 года два человека погибли, ещё четверо пострадали, в том числе ребёнок.

Задержанному Сергею Глазову было предъявлено обвинение по трём уголовным статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство и оборот оружия.