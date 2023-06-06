Специалист Кумпель: летом найти работу легче всего

Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что лето можно считать сезоном с низкой соискательской конкуренцией на рынке труда, тогда как количество предложений работодателей остаётся стабильным.

«Компании начинают «бороться» за трудовые ресурсы и привлекать кандидатов как с помощью увеличенных зарплатных предложений, так и дополнительных бонусов вроде ДМС и корпоративного обучения», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, работодатели быстрее принимают решение о найме из-за меньшего числа кандидатов, что делает поиск работы летом ещё более выгодным для соискателей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в крупных, средних и малых организациях Калининградской области составила почти 50,2 тыс. рублей в марте 2023 года.