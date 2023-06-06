Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Кумпель: летом найти работу легче всего

Короткая ссылка
Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что лето можно считать сезоном с низкой соискательской конкуренцией на рынке труда, тогда как количество предложений работодателей остаётся стабильным.
Специалист Кумпель: летом найти работу легче всего
  • РИА Новости

«Компании начинают «бороться» за трудовые ресурсы и привлекать кандидатов как с помощью увеличенных зарплатных предложений, так и дополнительных бонусов вроде ДМС и корпоративного обучения», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, работодатели быстрее принимают решение о найме из-за меньшего числа кандидатов, что делает поиск работы летом ещё более выгодным для соискателей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в крупных, средних и малых организациях Калининградской области составила почти 50,2 тыс. рублей в марте 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить