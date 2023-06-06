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Бесплатной землёй в Подмосковье обеспечили 970 многодетных семей с начала года

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Бесплатной землёй в Московской области обеспечили более 970 многодетных семей с начала 2023 года.
Бесплатной землёй в Подмосковье обеспечили 970 многодетных семей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Мособлимущество.

В регионе решается вопрос передачи участков земли из областной собственности в муниципальную — в 13 городских округах. Всего должно быть передано 34 участка. В результате землёй смогут обеспечить 4000 семей.

Кроме того, для передачи в муниципальную собственность подобраны участки общей площадью более 1,8 тыс. га. Они находятся на согласовании в профильных ведомствах.

Ранее «Радио 1» сообщало, что участниками нового проекта «Школа профориентации для родителей» в Московской области стали более 100 человек.

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