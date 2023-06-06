Аксёнов: в восточной части Крыма заглушили и посадили украинский БПЛА, пострадавших нет
- РИА Новости
«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушён и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своём Telegram-канале.
Аксёнов напомнил о важности соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
5 июня пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила, что потерявший управление беспилотник в субботу, 3 июня, упал на пустыре в Таганроге.