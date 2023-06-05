В Таганроге 3 июня на пустыре упал потерявший управление БПЛА

Потерявший управление беспилотник в субботу, 3 июня, упал на пустыре в Таганроге Ростовской области.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

«Потерявший управление БПЛА упал в субботу, 3 июня, на пустырь, вдалеке от жилых домов Таганрога. Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было», — отметила она.

5 июня стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе.

Исключение составляют БПЛА, используемые по решению органов государственной власти и местного самоуправления.

Ранее губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что власти приняли решение о введении запрета на использование беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона.