В Тюменской области объём промышленного производства увеличился на 10,4%
- РИА Новости
Об этом информирует «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Департамент экономики.
При этом годовой прирост по отношению к апрелю 2022 года составил 37%.
Уточняется, что наиболее высокие темпы роста производства зафиксированы среди предприятий обрабатывающей промышленности — их собственный показатель увеличился на 15,3% за январь-апрель 2023 года.
Ранее, как сообщала сетевая газета «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.