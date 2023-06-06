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В Тюменской области объём промышленного производства увеличился на 10,4%

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В Тюменской области объём промышленного производства увеличился на 10,4% за период с января по апрель текущего года.
В Тюменской области объём промышленного производства увеличился на 10,4%
  • РИА Новости

Об этом информирует «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Департамент экономики.

При этом годовой прирост по отношению к апрелю 2022 года составил 37%.

Уточняется, что наиболее высокие темпы роста производства зафиксированы среди предприятий обрабатывающей промышленности — их собственный показатель увеличился на 15,3% за январь-апрель 2023 года.

Ранее, как сообщала сетевая газета «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.

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