В Тюменской области объём промышленного производства увеличился на 10,4% за период с января по апрель текущего года.

Об этом информирует «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Департамент экономики.

При этом годовой прирост по отношению к апрелю 2022 года составил 37%.

Уточняется, что наиболее высокие темпы роста производства зафиксированы среди предприятий обрабатывающей промышленности — их собственный показатель увеличился на 15,3% за январь-апрель 2023 года.

Ранее, как сообщала сетевая газета «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.