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Гастроэнтеролог Тимощенко рассказала, что делать при отравлении

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Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, что нужно делать при отравлении, пока не приехала скорая помощь.
Гастроэнтеролог Тимощенко рассказала, что делать при отравлении
  • Gettyimages.ru

«До прибытия скорой медицинской помощи рекомендовано проведение процедуры промывания желудка бытовым методом», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, желательно использовать воду комнатной температуры. Также допустим солевой раствор из расчёта две столовые ложки поваренной соли на пять литров воды либо содовый раствор — одна столовая ложка соды на литр воды.

Как отметила Тимощенко, использовать марганцовку не стоит, поскольку не растворившиеся кристаллы могут обжечь слизистую.

«После процедуры промывания желудка можно предложить пациенту адсорбенты, например активированный уголь из расчёта одна таблетка на 10 кг массы тела в растолчённом виде», — сказала эксперт.

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