ГК «Автодом»: объём продаж машин в России в 2023 году может приблизиться к 1 млн штук
- Gettyimages.ru
«Это связано с тем, что общая экспозиция автомобилей в предложениях для клиента была выше более чем на 50% по сравнению с апрелем. Чем больше витрина, тем больше трафик и продажи в штуках», — приводят «Известия» заявление.
Автодилер прогнозирует, что положительная динамика сохранится в июне.
«Ожидается, что в текущем году при условии стабильной экономической ситуации, в которой не будет существенных изменений в части платёжных систем и логистических коридоров, объём продаж автомобилей может приблизиться к 1 млн штук», — говорится в сообщении.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.