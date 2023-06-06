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ГК «Автодом»: объём продаж машин в России в 2023 году может приблизиться к 1 млн штук

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В России в мае текущего года наблюдался высокий спрос на рынке автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодом».
ГК «Автодом»: объём продаж машин в России в 2023 году может приблизиться к 1 млн штук
  • Gettyimages.ru

«Это связано с тем, что общая экспозиция автомобилей в предложениях для клиента была выше более чем на 50% по сравнению с апрелем. Чем больше витрина, тем больше трафик и продажи в штуках», — приводят «Известия» заявление.

Автодилер прогнозирует, что положительная динамика сохранится в июне.

«Ожидается, что в текущем году при условии стабильной экономической ситуации, в которой не будет существенных изменений в части платёжных систем и логистических коридоров, объём продаж автомобилей может приблизиться к 1 млн штук», — говорится в сообщении.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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