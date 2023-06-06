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Минцифры: уже более 2 тыс. российских IТ-компаний получили подтверждение аккредитации

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Минцифры сообщило, что уже более 2 тыс. российских IТ-компаний получили подтверждение аккредитации.
Минцифры: уже более 2 тыс. российских IТ-компаний получили подтверждение аккредитации
  • Gettyimages.ru

«Промежуточные итоги: должны подтвердить аккредитацию — 10 086 компаний, подали заявления — 6682 компании, уже получили подтверждение — 2210 компаний, сейчас рассматриваются — 4472 заявления», — говорится в сообщении в Telegram.

В августе прошлого года стало известно, что Минцифры России разработало новый порядок аккредитации IT-компаний.

Предлагается аккредитовывать компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%.

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