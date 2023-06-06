Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об эвакуации около 60 тысяч человек

Короткая ссылка
В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тыс. человек, из них в пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек.
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об эвакуации около 60 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщила «Единая Россия» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«Секретарь белгородского отделения "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тыс. человек», — говорится на сайте партии.

При этом пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооружённых групп противника не соответствует действительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить