Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об эвакуации около 60 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщила «Единая Россия» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
«Секретарь белгородского отделения "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тыс. человек», — говорится на сайте партии.
При этом пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.
Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооружённых групп противника не соответствует действительности.