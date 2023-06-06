Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об эвакуации около 60 тысяч человек

В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тыс. человек, из них в пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек.

Об этом сообщила «Единая Россия» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«Секретарь белгородского отделения "Единой России" губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тыс. человек», — говорится на сайте партии.

При этом пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек, а большая часть жителей переехала к родственникам.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооружённых групп противника не соответствует действительности.