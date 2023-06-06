В Магадане заявили, что решение по рейсу Air India будет принято в ближайшее время
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«У самолёта произошли неполадки двигателя. Он приземлился в Магадане. Это Boeing-777 VT-ALH Air India. Сейчас в аэропорту работают техники авиакомпании «Россия», они выясняют, в чём проблема и можно ли её оперативно решить. Все пассажиры, их 232 человека, на борту воздушного судна. В ближайшее время будет принято решение, может ли самолёт продолжить свой полёт», — рассказал Друппов РИА Новости.
По его словам, в случае обнаружения серьёзных неполадок в аэропорт направятся таможенники и пограничники.
Пассажиров разместят в гостинице, им предоставят горячее питание.
Ранее стало известно, что самолёт авиакомпании Air India, летевший рейсом Дели — Сан-Франциско, совершил из-за неисправности незапланированную посадку в Магадане.
Как сообщалось, борт благополучно приземлился в 11:35.