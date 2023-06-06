Минэнерго Украины: почти 12 тысяч потребителей остались без света в Херсоне из-за ЧП на ГЭС
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тыс. потребителей, возможны проблемы с водоснабжением», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что существуют риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.