Минэнерго Украины: почти 12 тысяч потребителей остались без света в Херсоне из-за ЧП на ГЭС

Почти 12 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Херсоне из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тыс. потребителей, возможны проблемы с водоснабжением», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что существуют риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.