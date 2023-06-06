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Минэнерго Украины: почти 12 тысяч потребителей остались без света в Херсоне из-за ЧП на ГЭС

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Почти 12 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Херсоне из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции.
Минэнерго Украины: почти 12 тысяч потребителей остались без света в Херсоне из-за ЧП на ГЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тыс. потребителей, возможны проблемы с водоснабжением», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что существуют риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

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