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Облившему подростка горючей жидкостью в Москве предъявлено обвинение

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Подростку, который облил сверстника горючей жидкостью в Москве, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Облившему подростка горючей жидкостью в Москве предъявлено обвинение
  • РИА Новости

«Следователи столичного СК предъявили обвинение несовершеннолетнему 2008 года рождения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «д» части 2 статьи 105 УК России. Потерпевший госпитализирован в городскую больницу, где у него диагностирован ожог пламенем третьей степени до 99%, термический ожог дыхательных путей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время изъята канистра с жидкостью, а также обгоревшая одежда и её фрагменты, допрошены очевидцы из ближайших к детской площадке домов.

Ранее в МВД России сообщили, что в Москве госпитализировали 14-летнего подростка, которого облили горючей жидкостью. 

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