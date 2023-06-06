Суд в Москве оштрафовал владельца Википедии за отказ удалять статью об «Азове»

Мировой судебный участок в Москве постановил оштрафовать на 3 млн рублей компанию — владельца Википедии Wikimedia Foundation за отказ удалять статью о националистическом полке «Азов»*.

«Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей», — приводит ТАСС слова судьи Тимура Вахрамеева.

Отмечается, что с требованием удалить материал выступил Роскомнадзор.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 млн рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из Википедии статью с недостоверными данными о ходе специальной военной операции.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.