Суд оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью с недостоверными данными о ходе СВО
- Gettyimages.ru
«Признать Wikimedia Foundation, Inc. виновной в совершении административного правонарушения... и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — приводит РИА Новости слова судьи.
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation, Inc., который через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры России заблокировать доступ к ряду публикаций.