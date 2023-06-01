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Суд оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью с недостоверными данными о ходе СВО

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Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 млн рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из Википедии статью с недостоверными данными о ходе специальной военной операции.
Суд оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью с недостоверными данными о ходе СВО
  • Gettyimages.ru

«Признать Wikimedia Foundation, Inc. виновной в совершении административного правонарушения... и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation, Inc., который через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры России заблокировать доступ к ряду публикаций.

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