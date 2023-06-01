Суд оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью с недостоверными данными о ходе СВО

Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 млн рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из Википедии статью с недостоверными данными о ходе специальной военной операции.

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