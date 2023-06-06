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«Литрес» назвал «Войну и мир» Толстого самым популярным классическим произведением в России

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Роман Льва Толстого «Война и мир» стал самым популярным у россиян произведением классической литературы за прошедший год. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».
«Литрес» назвал «Войну и мир» Толстого самым популярным классическим произведением в России
  • РИА Новости

«На первом месте по совокупному количеству скачанных экземпляров электронных и аудиокниг оказался роман-эпопея Льва Николаевича Толстого «Война и мир», — приводит ТАСС заявление.

На втором месте расположился роман «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, третье место — у «Анны Карениной» Льва Толстого.

Ранее стало известно, что в майские праздники продажи нон-фикшен-литературы выросли в России на 21%.

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