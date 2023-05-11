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В России выросли продажи нехудожественной литературы

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В майские праздники продажи нон-фикшн литературы выросли на 21%, сообщает пресс-служба книжного сервиса «Литрес».

«Впервые за долгое время заметный рост показала категория нехудожественной литературы: в период с 1 по 9 мая было продано на 21% больше нон-фикшн книг, чем за аналогичный период 2022 года, и на 18% больше, чем за предыдущие девять дней (22-30 апреля). Всего было продано более 158 тысяч экземпляров книг в этой категории», — цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы.

Сообщается, что самым популярным произведением в данной категории стала книга «Как выйти из зоны ошибок. Избавьтесь от негативных мыслей и возьмите под контроль свою жизнь» Уэйна Дайера. В пятёрку лидеров также вошли «Будет сделано! Как жить, чтобы цели достигались» Никиты Маклахова, «Эмоциональная смелость» Питера Брегмана, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко и «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев» Филипа Зимбардо.

Ранее стала известна детская программа Книжного салона в Петербурге.

 

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