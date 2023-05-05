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Объявлена детская программа Книжного салона в Петербурге

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Стала известна детская программа Санкт-Петербургского международного книжного салона, который будет проходить 18–21 мая. Она включает мастер-классы, дебаты, встречи с писателями, театрализованные представления.
Объявлена детская программа Книжного салона в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Barraud

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на директора ЦБС Выборгского района Раису Панкову.

«19 мая в детском павильоне Книжного салона выступит художник Михаил Бычков. Он расскажет, как создавалась книга «Будь как Пётр» и ответит на вопросы гостей», — сказала Панкова.

По её словам, на 20 мая запланирована презентация серии книг «Петербургские сказки» Светланы Щелкуновой, Веры Гамаюн и Надежды Щербаковой.

Также будет представлена программа «Где растут сказки?».

Ранее сообщалось, что символом Книжного салона в Петербурге выбран кот учёный.

ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве 27 марта.

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