Объявлена детская программа Книжного салона в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на директора ЦБС Выборгского района Раису Панкову.
«19 мая в детском павильоне Книжного салона выступит художник Михаил Бычков. Он расскажет, как создавалась книга «Будь как Пётр» и ответит на вопросы гостей», — сказала Панкова.
По её словам, на 20 мая запланирована презентация серии книг «Петербургские сказки» Светланы Щелкуновой, Веры Гамаюн и Надежды Щербаковой.
Также будет представлена программа «Где растут сказки?».
Ранее сообщалось, что символом Книжного салона в Петербурге выбран кот учёный.
ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве 27 марта.