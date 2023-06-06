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Директор по персоналу Митрохова посоветовала уделить внимание резюме перед собеседованием

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Директор направления по работе с персоналом «СберСтрахования жизни» Нина Митрохова рассказала, как стать успешным кандидатом и повысить свои шансы при прохождении собеседования.
Директор по персоналу Митрохова посоветовала уделить внимание резюме перед собеседованием
  • Gettyimages.ru

Прежде всего, специалист посоветовала внимательно вычитать собственное резюме, возможно, скорректировать его структуру и информацию в нём. В резюме необходимо описать не только опыт работы и достижения, но и указать свои функции и ключевые заслуги.

«Любое повышение квалификации, в том числе пройденные курсы на обучающих сервисах, будут однозначным плюсом. Желание развиваться в профессии показывает целеустремлённость и говорит в пользу кандидата», — сообщила Митрохова «Известиям».

По её словам, перед собеседованием также следует получить информацию о потенциальном работодателе. Это поможет понять, соответствует ли организация карьерным амбициям соискателя.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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